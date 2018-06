Berlin (AFP) Die Bundesregierung erwartet beim EU-Gipfel in dieser Woche keine finanziellen Zusagen der Mitgliedstaaten für den Investitionsfonds von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Berlin sehe nicht, "dass morgen oder übermorgen der Zeitpunkt erreicht ist, wo Mitgliedstaaten oder die Bundesregierung über eine mögliche Beteiligung entscheiden können", hieß es am Mittwoch in Regierungskreisen in Berlin. "Dafür fehlen noch zu viele Einzelheiten in der Ausgestaltung eines solchen Fonds."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.