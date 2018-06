Ankara (AFP) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Kritik der EU-Kommission an den jüngsten Polizeirazzien gegen Journalisten in seinem Land schroff zurückgewiesen. Brüssel habe nicht das Recht, der Türkei in Sachen Demokratie eine Lektion zu erteilen, sagte der Staatschef am Mittwoch in einer kämpferischen Rede in der zentralanatolischen Stadt Konya. Die Europäische Union solle "in den Spiegel schauen", insbesondere, was ihr Gebaren in Ägypten und in Syrien angehe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.