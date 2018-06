Paris (AFP) Wegen einer Protestaktion mit nackten Brüsten in einer Pariser Kirche ist eine frühere Femen-Aktivistin zu einem Monat Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Pariser Strafgericht sprach die 31-jährige Eloïse Bouton am Mittwoch des Exhibitionismus schuldig und verdonnerte sie zudem zur Zahlung von 2000 Euro Schadenersatz und 1500 Euro Justizkosten an den Pfarrer der Madeleine-Kirche. Bouton kündigte umgehend Berufung gegen das Urteil an.

