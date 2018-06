Missoula (AFP) Im Prozess um die Todesschüsse auf den Austauschschüler Diren Dede in Montana sind die Geschworenen am Mittwoch erneut zur Beratung zusammengekommen. Die acht Frauen und vier Männer schauten sich zunächst hinter verschlossenen Türen im Bezirksgericht von Missoula einige Videos aus dem Prozess noch einmal an. Der Hausbesitzer Markus K. ist der vorsätzlichen Tötung angeklagt, plädiert aber auf Notwehr. Die Jury muss einstimmig entscheiden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.