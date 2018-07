Missoula (AFP) Im Prozess um die Todesschüsse auf den Austauschschüler Diren Dede im US-Bundesstaat Montana ist die Jury am Dienstag auch nach fünf Stunden noch zu keinem Urteil gelangt. Die Geschworenen, die sich am Nachmittag im Gerichtssaal einige Videos aus dem Prozess anschauten, werden ihre Beratungen am Mittwochmorgen (Ortszeit) wieder aufnehmen, wie ein Gerichtsdiener in Missoula mitteilte. Der Hausbesitzer Markus K. ist der vorsätzlichen Tötung angeklagt, plädiert aber auf Notwehr. Falls sich die Geschworenen am Ende nicht einigen können, kann ein neuer Prozess anberaumt werden, womöglich an einem anderen Gerichtsort.

