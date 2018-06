Leipzig (AFP) Die Prostitution ist zwar seit 2002 weitgehend legalisiert - trotzdem dürfen Städte Bordelle oder Massagesalons weiterhin über eine Sperrverordnung in bestimmten Stadtteilen verbieten. Die entschied das Bundesverwaltungsgericht am Mittwoch nach mündlicher Verhandlung im Fall des Massagesalons "Chantal" in Frankfurt am Main, in dem laut Urteil leicht- oder gar nicht bekleidete Damen "Handentspannung" und Massagen im Genitalbereich anboten.

