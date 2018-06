Berlin (AFP) Der Marktführer unter den deutschen Fernbusanbietern, MeinFernbus, hat sein Angebot im laufenden Jahr mehr als verdoppelt. "Aller Voraussicht nach" werde das Unternehmen 2014 mit einem Gewinn abschließen, erklärte MeinFernbus-Gründer und Geschäftsführer Torben Greve am Mittwoch in Berlin. Das Unternehmen kündigte zudem an, sein Angebot im kommenden Jahr weiter auszubauen.

