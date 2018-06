Berlin (AFP) Mit zwei neuen Gesetzen will die Bundesregierung die Gesundheitsvorsorge stärken und die ärztliche Versorgung der Bevölkerung verbessern. Dias Kabinett billigte am Mittwoch in Berlin die betreffenden Vorlagen von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU). "Es geht darum, Krankheiten zu vermeiden, bevor sie überhaupt entstehen", erklärte Gröhe nach dem Beschluss zum Präventionsgesetz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.