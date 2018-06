Brüssel (AFP) Die EU-Kommission betrachtet die Palästinenserorganisation Hamas weiter als "terroristische Organisation". Dies sagte eine Sprecherin der EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel, nachdem der Europäische Gerichtshof die Aufnahme der Organisation in die EU-Terrorliste aus Verfahrensgründen für nichtig erklärt hatte. Der Sprecherin zufolge prüft die EU nun, ob sie Berufung gegen den Gerichtsbeschluss in erster Instanz einlegt. Sie betonte, es handele sich bei dem Urteil nicht um "eine politische Entscheidung". Israel hatte den Beschluss umgehend verurteilt.

