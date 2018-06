Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat den EU-Haushalt 2015 fristgerecht unter Dach und Fach gebracht. Die Abgeordneten billigten am Mittwoch in Straßburg einen Kompromiss, auf den sich Unterhändler des Parlaments und der EU-Staaten vor acht Tagen nach wochenlangem Tauziehen geeinigt hatten. Er sieht Ausgaben in Höhe von 141,2 Milliarden Euro vor - das ist gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr eine Aufstockung um rund 0,7 Prozent. Außerdem verabschiedeten die Abgeordneten Nachtragshaushalte in Höhe von vier Milliarden Euro für das Jahr 2014, mit denen besonders dringende ausstehende Rechnungen beglichen werden sollen.

