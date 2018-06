Paris (AFP) Rund 400 russische Marinesoldaten, die auf einem für Moskau bestimmten Mistral-Kriegsschiff in Frankreich ausgebildet wurden, kehren vor dem Jahresende in ihre Heimat zurück. Die Rückkehr nach Russland erfolge für unbestimmte Zeit, teilte am Mittwoch der französische Schiffsbauer DCNS mit. Frankreich hatte die umstrittene Lieferung eines ersten Mistral-Hubschrauberträgers an Moskau wegen der Ukraine-Krise gestoppt.

