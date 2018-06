Athen (AFP) Kurz vor der Präsidentenwahl in Griechenland hat der konservative Ministerpräsident Antonis Samaras die Abgeordneten beschworen, für seinen Kandidaten zu stimmen. Sollte der frühere EU-Kommissar Stavros Dimas bei der Wahl im Parlament in Athen scheitern, werde dies "fatale" Folgen für die "europäische Entwicklung des Landes" haben, sagte Samaras vor der Abstimmung am Mittwoch. Das griechische Parlament nimmt am Abend (18.00 Uhr MEZ) den ersten Anlauf zur Wahl eines neuen Staatsoberhaupts.

