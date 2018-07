London (AFP) In Zeichentrickfilmen für Kinder wird deutlich häufiger gestorben als in Filmen für Erwachsene. Der Tod der Hauptfigur ist in den Trickfilmen sogar mehr als doppelt so wahrscheinlich, wie eine am Dienstag im British Medical Journal veröffentlichte Studie besagt. Demnach sterben die Hauptfiguren in den bunten Kinderfilmen zweieinhalb Mal so häufig wie in Erwachsenenfilmen und werden dabei drei Mal so häufig ermordet, nicht selten auf brutale Art und Weise.

