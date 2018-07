Genf (AFP) Die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm sind am Mittwoch in Genf in eine neue Runde gegangen. Vertreter des Iran und der fünf UN-Vetomächte und Deutschlands kamen in der Schweizer Stadt zu einem eintägigen Treffen zusammen, wie eine EU-Sprecherin erklärte. Eine Mitteilung über den Verlauf der Gespräche war nicht geplant. Es war das erste Treffen der Verhandlungsparteien, seitdem sie sich Ende November in Wien darauf geeinigt hatten, die Frist zur Ausarbeitung eines dauerhaften Atomabkommens erneut zu verlängern.

