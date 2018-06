Mailand (AFP) Die italienische Regierung plant eine Teilprivatisierung mehrerer Staatsunternehmen. Es werde angestrebt, im kommenden Jahr jeweils 40 Prozent der Anteile an der Post und der Staatsbahn zu verkaufen, sagte Wirtschaftsminister Pier Carlo Padoan der Zeitung "Il Messaggero" (Mittwochsausgabe). Auch sollten 49 Prozent an der Flugsicherungs-Gesellschaft Enav veräußert werden. Rom erwägt außerdem, sich von Anteilen am Energiekonzern Enel zu trennen.

