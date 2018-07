Hamburg (dpa) - Hamburger Zollfahnder haben Kokain im Wert von mehreren Millionen Euro beschlagnahmt. Die Beamten entdeckten die Drogen in einem Container im Hafen. Es handelt sich um den größten Kokainfund in diesem Jahr. Weitere Einzelheiten will der Zoll bei einer Pressekonferenz bekanntgeben. Im vergangenen Jahr hatten Hamburger Fahnder insgesamt 384 Kilogramm Kokain sichergestellt.

