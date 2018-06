Rom (dpa) - Tausende Menschen haben zum 78. Geburtstag von Papst Franziskus in Rom Tango getanzt. Die Gruppe führte nach der Generalaudienz des Argentiniers in der Nähe des Petersplatzes den Tanz aus seinem Heimatland auf, um Franziskus zu gratulieren. Die Organisatorin dankte den knapp 3000 Teilnehmern und gratulierte Jorge Mario Bergoglio, der in seiner Jugend selbst ein begeisterter Tango-Tänzer war. "Es scheint, dass heute auch hier der Wind der Pampa weht", hatte Franziskus die Tänzer mit einem Schmunzeln begrüßt.

