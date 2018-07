Kabul (AFP) Die afghanischen Taliban haben den Anschlag auf eine Schule in Pakistan mit mehr als 140 Toten verurteilt. Es verstoße gegen die "Grundsätze des Islam", Unschuldige, Frauen und Kinder vorsätzlich zu töten, erklärten die afghanischen Taliban am Dienstagabend. Daran müssten sich alle islamischen Regierungen und Bewegungen halten. Das "Islamische Emirat Afghanistan" sprach den Betroffenen sein Beleid aus und "trauert mit den Familien der getöteten Kinder", wie es in der Erklärung hieß.

