Moskau (AFP) Das russische Finanzministerium trennt sich wegen des Wertverfalls des Rubels von Devisenreserven. Das Ressort halte den Rubel für "extrem unterbewertet" und beginne deshalb, seine Reserven an ausländischer Währung auf den Markt zu bringen, sagte Ministeriumssprecherin Swetlana Nikitina am Mittwoch auf AFP-Anfrage. Welcher Betrag auf die Maßnahme verwendet werden soll, teilte sie nicht mit. Vize-Finanzminister Alexej Moisejew sagte laut der Nachrichtenagentur Interfax: "Wir machen es so lange wie nötig."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.