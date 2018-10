Washington (AFP) Im Zuge der Annäherung an die USA hat die kubanische Regierung die Freilassung von 53 Gefangenen zugesagt. "Die kubanische Regierung hat sich bereit erklärt, 53 Häftlinge freizulassen, die aus unserer Sicht politische Gefangene sind", sagte ein Vertreter der US-Regierung am Mittwoch in Washington. Einige der Häftlinge seien bereits auf freiem Fuß.

