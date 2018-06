Washington (AFP) Bei der Anbahnung der historischen Annäherung zwischen den USA und Kuba hat Papst Franziskus nach Angaben aus US-Regierungskreisen eine zentrale Rolle gespielt. Der Papst habe sich "in diesem Sommer" in persönlichen Schreiben direkt an US-Präsident Barack Obama und den kubanischen Staatschef Raúl Castro gewandt, sagte ein ranghoher Vertreter der US-Regierung am Mittwoch in Washington. Dadurch habe er den Annäherungsprozess vorangetrieben. Delegationen beider Länder hätten sich außerdem zu Gesprächen im Vatikan getroffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.