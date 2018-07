New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon reist in die von Ebola heimgesuchten Länder in Westafrika. Er werde noch in der Nacht zu einer Reise aufbrechen, die ihn nach Guinea, Liberia, Sierra Leone, Mali und Ghana führe, erklärte Ban vor Journalisten. Die Chefin der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Margaret Chan und der UN-Ebola-Beauftragte David Nabarro wird ihn begleiten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.