New York (AFP) Wegen des extremen Wertverlusts des Rubel unterbricht der US-Computerkonzern Apple den Online-Verkauf seiner Produkte in Russland. Die Verkaufsseite im Internet sei nicht erreichbar, "während wir die Preise überdenken", teilte Apple am Dienstag (Ortszeit) in den USA mit. "Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden für die Unannehmlichkeiten."

