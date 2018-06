Washington (AFP) Nach mehr als einem halben Jahrhundert ohne diplomatische Beziehungen wollen die USA ihr Verhältnis zu Kuba normalisieren. US-Präsident Barack Obama kündigte in einer Fernsehansprache ein "neues Kapitel" in der schwierigen Geschichte der beiden Länder an. Zeitgleich trat in Havanna der kubanische Staatschef Raúl Castro vor die Kameras und machte darauf aufmerksam, dass das zentrale Problem des US-Embargos gegen Kuba ungelöst sei.

