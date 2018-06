Los Angeles (AFP) Nach mysteriösen Terrordrohungen von Computerhackern hat Sony Pictures Entertainment den Kinostart seiner Nordkorea-Satire "The Interview" in den USA abgesagt. Der Film werde nicht wie geplant am 25. Dezember anlaufen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Sony reagierte damit auf die Entscheidung einer Mehrheit der Kinos, den Film nicht zu zeigen.

