Washington (AFP) Im Zuge der Annäherung an die USA will die kubanische Regierung 53 politische Gefangene freilassen. Das sagte am Mittwoch ein Vertreter der US-Regierung in Washington. Zuvor war bekannt geworden, dass die USA nach mehr als einem halben Jahrhundert ohne diplomatische Beziehungen ihr Verhältnis zu dem kommunistischen Karibikstaat normalisieren und zudem ihre Sanktionen lockern wollen.

