Pokljuka (SID) - Mit viel Selbstbewusstsein und der Hoffnung auf vorweihnachtliche Erfolgserlebnisse reisen die deutschen Biathleten zum Weltcup ins slowenische Pokljuka. "Wir gehen mit viel Rückenwind in die kommenden Rennen, das Team wird sich wieder voll reinhängen. Das Ziel ist es, mit einer positiven Erfahrung in die Weihnachtsfeiertage zu gehen", sagte Herren-Bundestrainer Mark Kirchner.

In Pokljuka findet der dritte Weltcup des nacholympischen Winters statt, der mit dem Sprintrennen der Frauen am Donnerstag (14.25 Uhr/ARD) eröffnet wird. "Die Mädels haben sich bisher sehr gut präsentiert. Dass wir so schnell so gute Platzierungen erreichen konnten, hat unsere Erwartungen übertroffen", sagte Frauen-Bundestrainer Gerald Hönig.

Tatsächlich hatten die Athleten des Deutschen-Skiverbandes (DSV) vor allem am vergangenen Wochenende mächtig für Furore gesorgt. Die junge deutsche Damenstaffel krönte ihre couragierte Leistung mit dem Sieg, bei den Herren trumpften Simon Schempp (Uhingen) mit seinen zwei zweiten Plätzen und Routinier Andreas Birnbacher (Schleching) als Sprintdritter auf.

"Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen in Hochfilzen. Es ist wichtig, dass wir konditionell vorne mit dabei sind", sagte Kirchner, der in Pokljuka Johannes Kühn (Reit im Winkl) eine Bewährungschance gibt. Bei den Frauen kehrt Youngster Laura Dahlmeier (Partenkirchen) ins Weltcup-Team zurück. Die 21-Jährige hatte sich bei einem Bergunfall im August einen Bänderriss am rechten Sprunggelenk und eine Knochenquetschung zugezogen. Das DSV-Aufgebot für Pokljuka:

Frauen: Laura Dahlmeier (Partenkirchen), Miriam Gössner (Garmisch), Franziska Hildebrand (WSV Clausthal-Zellerfeld), Vanessa Hinz (Schliersee), Luise Kummer (Eintracht Frankenhain), Franziska Preuß (Haag)

Männer: Andreas Birnbacher (Schleching), Daniel Böhm (Buntenbock), Johannes Kühn (Reit im Winkl), Erik Lesser (Frankenhain), Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld), Simon Schempp (SZ Uhingen)