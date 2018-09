Duisburg (AFP) Der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen will Elektroautos in Deutschland mit einem neuen Modell zum Durchbruch verhelfen. Finanziert werden soll es durch eine Sonderabgabe von einem Cent pro Liter Spritpreis, wie Dudenhöffer am Mittwochabend in Duisburg erklärte. Während in anderen Ländern wie den USA, Japan oder Frankreich Elektromobilität mit "umfangreichen Programmen" gefördert werde, fehlten in Deutschland "Wachstumsimpulse" für Elektrofahrzeuge, begründete er seinen Vorstoß.

