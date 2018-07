Aldershot (AFP) In Erinnerung an ein Fußballspiel deutscher und britischer Soldaten während der "Weihnachtswaffenruhe" 1914 haben Spieler beider Nationen die Partie 100 Jahre später nachgestellt. Das Freundschaftsspiel im britischen Aldershot gewann die Mannschaft aus Großbritannien am Mittwochabend mit 1:0. Zu der Partie kamen rund 2500 Zuschauer, darunter viele Soldaten, aber auch Gäste wie der britische Fußball-Weltmeister Bobby Charlton.

