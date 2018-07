Paris (AFP) Der Deutsche Johann-Dietrich Wörner wird neuer Generaldirektor der Europäischen Weltraumagentur ESA. Der derzeitige Vorstandsvorsitzende des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) tritt das Amt am 1. Juli nächsten Jahres an, wie die ESA am Donnerstag in Paris mitteilte. Wörner übernimmt den ESA-Chefposten von dem Franzosen Jean-Jacques Dordain, dessen Amtszeit Ende Juni 2015 endet. Dordain hat die Führungsposition bei der ESA seit 2003 inne.

