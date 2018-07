Berlin (AFP) Der frühere Bundestagsabgeordnete Sebastian Edathy ist nach eigenen Angaben nicht von der SPD-Spitze über die gegen ihn eingeleiteten Kinderporno-Ermittlungen gewarnt worden. Er sei weder von der Spitze der Partei noch von der Fraktionsführung informiert worden, sagte Edathy am Donnerstag vor der Presse in Berlin. Er bekräftigte seine Darstellung, dass ihn der SPD-Abgeordnete Michael Hartmann am Rande des Leipziger Parteitages Mitte November 2013 über Erkenntnisse informiert hatte, die das Bundeskriminalamt (BKA) über ihn hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.