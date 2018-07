Brüssel (AFP) Der EU-Gipfel hat grünes Licht für den milliardenschweren Investitionsfonds von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gegeben. Die Staats- und Regierungschefs beschlossen, dass der Fonds "dringend" eingerichtet werden solle, wie EU-Ratspräsident Donald Tusk am Donnerstagabend in Brüssel sagte. Juncker bekam von den Mitgliedstaaten aber keine Zusagen für Beiträge. Tusk kündigte unterdessen an, den Gipfel schon nach einem Tag zu beenden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.