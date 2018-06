Frankfurt/Main (AFP) Die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) sollen ab Januar 2015 transparenter werden. Wie die Zentralbank am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte, werden die geldpolitischen Erörterungen des EZB-Rats künftig in einer anonymisierten Zusammenfassung veröffentlicht. Das erste Dokument wird demnach nach der Sitzung am 22. Januar herausgegeben.

