Potsdam (AFP) Der Fund eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg hat am Donnerstag für umfangreiche Behinderungen in Potsdam gesorgt. Unter anderem musste der Brandenburger Landtag seine Plenarsitzung unterbrechen. Auch die Ministerien der Landesregierung und die Staatskanzlei waren von der weiträumigen Evakuierung betroffen. Die Fliegerbombe wurde nach Angaben der Staatskanzlei bei Schachtarbeiten für ein neues Gebäude der landeseigenen Investitionsbank ILB in der Innenstadt entdeckt.

