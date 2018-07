Chemnitz (AFP) Der offenbar nur angetrunkene Mut hat zwei junge Männer nach einer Kletterpartie auf den 35 Meter hohen Turm eines baufälligen Fabrikgebäudes in Chemnitz schnell wieder verlassen. Nachdem die 21 und 33 Jahre alten Männer am Mittwochabend auf den Turm des leer stehenden Gebäudes geklettert waren, bekam der 33-Jährige Höhenangst, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Weil die beiden nun nicht mehr heruntersteigen konnten, musste die alarmierte Feuerwehr sie vom Turm holen.

