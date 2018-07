Brüssel (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor dem EU-Gipfel gefordert, die Gelder des neuen europäischen Investitionsfonds vor allem für "Zukunftsprojekte" zu verwenden. Gefördert werden müssten Vorhaben, "wo wir auf den Weltmärkten nicht so gut sind, wie wir sein sollten", sagte Merkel am Donnerstag in Brüssel. Sie nannte unter anderem die digitale Wirtschaft und die Elektromobilität. Die EU-Staaten haben bereits rund 2000 Vorhaben für den neuen Fonds für strategische Investitionen eingereicht, den der neue EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vorgeschlagen hat.

