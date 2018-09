Hamm (AFP) Der frühere Arcandor-Chef Thomas Middelhoff bleibt in Untersuchungshaft. Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm verwarf am Donnerstag die Haftbeschwerde des einstigen Top-Managers als unbegründet, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Es bestehe weiter Fluchtgefahr, befand das Gericht in seinem rechtskräftigen Beschluss. Zur Begründung verwies das OLG unter anderem darauf, dass Middelhoff nach seiner Festnahme dem Landgericht Essen zunächst die Existenz eines zweiten Reisepasses mit einem gültigen Visum für die Volksrepublik China verschwiegen habe.

