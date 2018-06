Trier (AFP) Die am Wochenende tot in ihrer Wohnung in der Eifel gefundene 28-jährige Frau und ihre sechsjährige Tochter sind vermutlich an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. In beiden Leichen sei bei rechtsmedizinischen Untersuchungen eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration festgestellt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Trier am Donnerstag mit. Die genaue Ursache für die Vergiftung ist demnach aber noch unklar.

