Berlin (AFP) SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann soll im kommenden Jahr vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages zur Kinderporno-Affäre um den früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Edathy aussagen. "Wir haben beschlossen, dass wir auch Thomas Oppermann als Zeugen hören - allerdings erst im nächsten Jahr", sagte die Ausschuss-Vorsitzende Eva Högl (SPD) am Donnerstag im RBB-Inforadio. Im Laufe des Tages muss bereits Edathy dem Ausschuss Rede und Antwort stehen, zuvor will er sich in einer Pressekonferenz zu der Affäre äußern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.