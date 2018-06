Hamburg (AFP) Nicht Abnehmen oder Alkoholabstinenz, sondern Stressabbau steht auf der Liste der guten Vorsätze für das neue Jahr ganz weit oben: Sechs von zehn Deutschen streben für das Jahr 2015 mehr Entspannung an, wie eine am Donnerstag veröffentlichte repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der Krankenkasse DAK-Gesundheit ergab. In der Gruppe der 30- bis 44-Jährigen wollen sogar 68 Prozent der Befragten ihren Stress reduzieren.

