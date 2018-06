Köln (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ist nach Ansicht des deutschen Publizisten Jürgen Todenhöfer "viel stärker und gefährlicher" als der Westen meine. "Es herrscht eine geradezu rauschartige Stimmung, wie ich sie noch nie in einem Kriegsgebiet erlebt habe", sagte Todenhöfer am Donnerstagabend im "RTL-Nachtjournal", nachdem er zehn Tage lang das Konfliktgebiet bereiste. Die großen militärischen Erfolge der Dschihadisten seit dem Sommer und der tägliche Zulauf durch neue Kämpfer verstärke ihren Glauben, "sie könnten Berge versetzen".

