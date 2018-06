Düsseldorf (SID) - Der achtmalige deutsche Eishockey-Meister Düsseldorfer EG muss weitere drei Monate auf seinen Torwart Bobby Goepfert verzichten. Der 31 Jahre alte Keeper wird nach Weihnachten an der Hüfte operiert.

Goepfert hatte sich im Auswärtsspiel in Augsburg am 19. September an der Hüfte verletzt und sich dabei einen Faserriss im Gesäßmuskel und zusätzlich Bänder- und Kapselverletzungen zugezogen. Der Heilungsprozess ist nicht wie erhofft verlaufen, so dass eine Operation nötig geworden ist.

Chefcoach Christof Kreutzer: "Dieser erneute Rückschlag tut uns unendlich Leid für Bobby. Aber er wird sich wieder herankämpfen. Gut, dass wir mit Tyler Beskorowany und Lukas Lang ein starkes Torhüterduo haben."