Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat das im Juni unterzeichnete Assoziierungsabkommen der EU mit Georgien ratifiziert. Zugleich forderte es Russland auf, die seit Sommer 2008 anhaltende Besetzung der abtrünnigen georgischen Regionen Abchasien und Südossetien zu beenden. Das Abkommen gelte für das "gesamte international anerkannte Hoheitsgebiet von Georgien", stellte die EU-Volksvertretung am Donnerstag in Straßburg in einer Entschließung fest.

