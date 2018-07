Straßburg (AFP) Die Gebühren für Kreditkarten und andere Bankkarten werden in der EU künftig gedeckelt. Darauf einigten sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Finanzminister am Mittwochabend. Künftig werden die sogenannten Interbanken-Entgelte begrenzt: Diese Gebühren stellt die Bank eines Kunden der Bank eines Händlers in Rechnung, wenn der Verbraucher beim Händler oder Dienstleister per Karte zahlt. Diese Gebühren verteuern den Endpreis von Produkten und Dienstleistungen - letztlich muss der Kunde dafür zahlen.

