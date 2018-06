Luxemburg (AFP) Stark übergewichtige Arbeitnehmer können bald besser vor Kündigung besser geschützt werden. Krankhafte Fettleibigkeit kann als Behinderung gelten, wenn sie zu deutlichen Einschränkungen bei der Teilhabe am Arbeitsleben führt, wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag in Luxemburg entschied. (Az.: C-354/13)

