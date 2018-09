Paris (AFP) Der Mindestlohn in Frankreich steigt ab 1. Januar von 9,53 auf 9,61 Euro pro Stunde. Das Arbeitsministerium in Paris gab am Donnerstag diese Erhöhung um 0,8 Prozent bekannt. Dies erfolge im Rahmen der regelmäßigen Anpassung des Mindestlohns. Pro Monat bedeutet dies für einen Mindestlohn-Empfänger 12,14 Euro mehr als 2014. Die Gewerkschaft CGT hatte bereits im Vorfeld kritisiert, dass es keine stärkere Erhöhung über die zugrunde gelegten Indizes hinaus gibt.

