Paris (AFP) Trotz Protesten aus dem linken Lager hat das französische Parlament am Donnerstag den Sparhaushalt 2015 endgültig verabschiedet. Für den Etat mit Einsparungen in Höhe von insgesamt 21 Milliarden Euro stimmten die Abgeordneten in Paris per Handheben. Bei den regierenden Sozialisten hatte es deutliche Kritik vom linken Parteiflügel gegeben, dem der Sparkurs von Präsident François Hollande zu weit geht. Die Parlamentarier beendeten damit und mit weiteren Abstimmungen zu Etatfragen kurz vor Weihnachten ihren rund zweimonatigen Haushaltsmarathon.

