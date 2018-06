Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss im letzten Pflichtspiel des Jahres am Sonntag gegen 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr/Sky) auf Mittelfeldspieler Roy Beerens verzichten. Der Niederländer, der in bislang allen Ligaspielen in der Startelf stand, zog sich im Spiel bei Eintracht Frankfurt am Mittwoch (4:4) eine Sprunggelenksverletzung zu. Nach Angaben von Trainer Jos Luhukay blieb Beerens zumindest ein Bruch erspart.