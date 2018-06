London (SID) - Fußball-Weltmeister Mesut Özil steht kurz vor seinem Comeback. "Es dauert nicht mehr lange", sagte der 26-Jährige in einem Interview, das auf der Homepage seines Klubs FC Arsenal veröffentlicht wurde. Özil hat seit der Derbypleite am 5. Oktober beim FC Chelsea (0:2) kein Spiel mehr für den englischen FA-Cup-Sieger absolviert.

"Ich arbeite jeden Tag hart, um wieder fit zu werden. Ich will so schnell wie möglich ins Mannschaftstraining zurückkehren", sagte Özil. Bei dem Nationalspieler war im Vorfeld des EM-Qualifikationsspiels in Polen (0:2) eine Teilruptur des Außenbandes des linken Kniegelenks diagnostiziert worden.

Arsenal liegt in der Premier League derzeit auf dem sechsten Platz, zwei Zähler hinter den Champions-League-Plätzen.