Athen (AFP) Menschenrechtler haben der Europäischen Union und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) vorgeworfen, durch die Verordnung einer strengen Sparpolitik in Griechenland mitverantwortlich für die Verletzung der Menschenrechte in dem krisengeplagten Land zu sein. "Was als Wirtschafts- und Finanzkrise begonnen hat, ist zu einem beispiellosen Angriff auf die Menschenrechte und die demokratischen Standards geworden", kritisierte die International Federation of Human Rights (FIDH) in einem am Donnerstag vorgelegten Bericht.

